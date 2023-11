Eventos climáticos extremos empurraram 27 milhões de crianças para a fome e desnutrição em 2022

Mais de 27 milhões de crianças de países altamente afetados pela crise climática, entre os quais Angola, passaram a sofrer de fome e desnutrição em 2022 por causa de eventos climáticos extremos, um aumento de 135% face a 2021.

Os dados foram divulgados esta terça-feira pela organização Save The Children, nas vésperas de mais uma cimeira do clima, a COP28, que decorrerá no Dubai.

A organização Save The Children revela que as crianças representam quase metade dos 57 milhões de pessoas que caíram em situação de crise de insegurança alimentar aguda em 12 países, devido a fenómenos meteorológicos extremos no ano passado.