Ex-advogado da estrela porno Stormi Daniels pode apanhar 83 anos de prisão

Michael Avenatti, ex-advogado da estrela porno Stormy Daniels, declarou-se esta quinta-feira culpado de quatro acusações de fraude eletrónica para enganar clientes, bem como uma acusação de fraude fiscal. Avenatti enfrenta uma pena máxima de 83 anos de prisão.

O advogado, que está a representar-se a si próprio, não conseguiu chegar a um acordo com os procuradores no início da semana, mas decidiu mudar o depoimento e responsabilizar-se, de forma a evitar mais constrangimentos para a sua família.





A data da sentença do advogado será conhecida em meados de setembro caso o governo opte por não prosseguir com as 31 acusações restantes e terá ainda de pagar multas superiores a 95 mil euros.



Neste momento, Avenatti está a cumprir cinco anos de prisão na Califórnia por duas condenações feitas em Nova York por burlas à estrela porno. O ex-advogado também foi condenado por tentar extorquir a Nike em 25 milhões de dólares (mais de 23 milhões de euros).

"Apesar de repetidos esforços ao longo do ano passado pelo Sr. Avenatti e seu advogado, incluindo esforços substanciais feitos nos últimos 30 dias, o réu não conseguiu chegar a um acordo com o governo", disse o advogado de Avenatti. "O Sr. Avenatti deseja pleitear para ser responsabilizado; evitar que seus ex-clientes sejam sobrecarregados ainda mais; economizar recursos significativos do Tribunal e do governo; e evitar mais constrangimentos à sua família."