Ex-ajudante de Jair Bolsonaro não assume culpa por falsa vacinação

Ao contrário do que era esperado por Jair Bolsonaro e aliados, o ex-ajudante do antigo Presidente, tenente-coronel Mauro Cid, não assumiu ontem à polícia a responsabilidade pela falsificação do boletim de vacinas de Bolsonaro.



Parecia haver um acordo para a culpa pela fraude ser assumida por Cid, a fim de evitar mais problemas para o antigo Presidente, mas o militar manteve-se em silêncio durante o depoimento à polícia, limitando-se a dizer somente o nome e a patente, sem acusar ninguém mas também sem assumir culpa alguma.

