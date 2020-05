Ex-aliada de Bolsonaro compara presidente brasileiro a Estaline

A deputada do Partido Social Liberal (PSL), Janaina Paschoal, ex-aliada do Presidente brasileiro, comparou Jair Bolsonaro ao ditador soviético Estaline, afirmando que o 'bolsonarismo' pode "manchar a honra e a credibilidade da verdadeira direita".

Em entrevista à agência Lusa, a advogada e professora Janaina Paschoal, deputada mais votada na história do país no sufrágio de 2018, elegeu-se pelo PSL, a anterior formação política de Jair Bolsonaro, mas teme que o fenómeno 'bolsonarista' prejudique a direita do país.

"Sinto que esse fiasco 'bolsonarista' pode manchar a honra e a credibilidade da verdadeira direita. Eles [apoiantes de Bolsonaro] são muito mais parecidos com a esquerda do que com uma verdadeira direita. Bolsonaro lembra-me Stalin. Já na convenção do PSL, eu avisei que 'bolsonaristas' poderiam ser 'petistas' [do Partido dos Trabalhadores] com sinal trocado", afirmou a deputada, sem aprofundar as comparações com o ditador soviético.