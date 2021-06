Ex-apoiantes de Bolsonaro arrependidos unem-se contra presidente após marca dos 500 mil mortos por Covid-19

Milhares de brasileiros juntaram-se este sábado na Avenida Paulista, em São Paulo, num dos maiores atos contra a gestão do Brasil contra Jair Bolsonaro.



De acordo com os meios brasileiros, os manifestantes ocuparam durante toda a tarde nove quarteirões da capital paulista, que acabou por ser bloqueada em ambos os sentidos. Entre os manifestantes estavam também cidadãos que elegeram Bolsonaro como presidente em 2018.



Patrícia Romano, dentista, foi uma das vozes que este sábado gritou "Fora, Bolsonaro" após uma gestão da pandemia do presidente bastante criticada.



Segundo o jornal Folha de São Paulo, a dentista votou em 2018 a favor do atual presidente brasileiro por estar descontente com o governo do PT, embora esse voto tenha levado a filha Às lágrimas com a atitude da mãe. "Ela nunca aceitou, sempre considerou o Bolsonaro um desastre, despreparado, um misógino", disse Patrícia ao jornal brasileiro.



Outra mulher, esta advogada, Patrícia Costa, também não esconde o arrependimento de ter escolhido Bolsonaro para presidente. A brasileira assume que também queria tirar os PT do poder e que as propostas de Bolsonaro lhe pareceram, à altura, boas. Com a marca atingida dos 500 mil mortos por Covid-19 no Brasil, Patrícia assume que se arrepende e que a maioria da população já devia estar vacinada. "Eu, pessoa com nanismo, não posso mais apoiar alguém que é contra a ciência", defende.



Como a advogada e a dentistas, muitos outros apoiantes de Bolsonaro, mostram-se agora arrependidos pela escolha, como descreve o jornal Folha de São Paulo.



"Não tirem a máscara, tirem o Bolsonaro" e Bolsonaro genocida", foram algumas das palavras de ordem da manifestação.



O atraso na vacina, a postura contra a ciência e a crise financeira do Brasil estão entre os motivos de adesão ao protesto na avenida Paulista.



Foram lançados ao ar balões em homenagem aos 500 mil brasileiros mortos vítimas da Covid-19, marca atingida este sábado. Este foi o segundo protesto contra o presidente brasileiro, tendo o primeiro acontecido em 29 de maio em 180 cidades do país e do exterior.