Ex-apresentadora de Top Gear luta contra cancro

Sabine Schmitz anunciou que está a lutar com todas as suas forças contra um cancro que persiste em resistir aos tratamentos a que tem sido submetida.

Num vídeo publicado esta terça-feira no Facebook, a ex-apresentadora de Top Gear explicou que não participou na Endurance Series, corrida na mítica pista, no último fim-de-semana, devido ao recrudescimento da doença.

"Desde finais de 2017 que tenho lutado contra um cancro extremamente teimoso, impossível de ser tratado com os recursos disponíveis", explicou a Rainha de Nürburgring.

"O meu estado de saúde melhorou ligeiramente mas agora o cancro regressou com toda a força. Agora, tenho de dirigir todas as minhas energias para novas terapias, na esperança de que algo aconteça".

A piloto alemã aproveitou para despedir-se da actual temporada da competição e agradeceu a todas as pessoas que a têm apoiado nesta fase crítica da sua vida, terminando a declaração com um esperançoso "Vemo-nos no Ring!".

Schmitz cresceu nos arredores de Nürburgring Nordschleife, uma oportunidade que a levou a completar mais de 20 mil voltas ao circuito.

Baptizada de Rainha de Nürburgring, foi também considerada a taxista mais rápida do mundo ao acelerar na pista com o famosíssimo BMW M5 'Ring Taxi'.

Em 2004, apareceu pela primeira vez no Top Gear, ao lado de Jeremy Clarkson, com o ex-apresentador a tentar percorrer o "Inferno Verde" em menos de dez minutos, ao volante de um Jaguar a gasóleo.

A missão foi cumprida, com o ex-apresentador a rodar em 9:59 minutos, para depois Schmitz retirar 47 segundos àquele tempo com o mesmo carro. No ano seguinte, voltou ao circuito com o mesmo objectivo, mas agora ao volante de uma Ford Transit.

Sabine Schmitz chegou ainda a participar no Mundial de Carros de Turismo (WTCC).

