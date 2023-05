Ex-ator pornográfico é novo autarca de Carcelén em Espanha

O Partido Popular (PP) em Espanha teve uma noite de vitória este domingo nas eleições regionais do país. Entre os nomes que fazem parte da lista de elegidos, encontra-se Antonio Moreno, um ex-ator pornográfico, que concorreu à presidência da câmara de Carcelén e que obteve maioria absoluta, avança a imprensa espanhola.O agora autarca suscitou polémica quando anunciou a sua candidatura ao cargo no início de abril. O espanhol referiu em entrevista para a ABC que não se arrepende do passado e que os comentários negativos dos opositores não o afetavam.Antonio Moreno trabalha como bombeiro florestal, tendo sido destacado para Carcelén há seis anos. A pequena região possui cerca de 500 habitantes e fica localizada na cidade de Albacete. Moreno referiu que se apaixonou pela localidade desde o primeiro dia e que conjugava a profissão com a criação de gado.A paixão pelo ramo da política surgiu por acaso, quando foi convidado para integrar um projeto político do PP. "Quando o PP me deu a oportunidade de liderar este projeto, expliquei que não havia qualquer problema, mas que queria fazê-lo com um grupo que nunca tinha tido nada a ver com política. Queremos trabalhar para as pessoas e fazer projetos também para elas", referiu à ABC.Antonio Moreno ficou conhecido pela participação em filmes para adultos homossexuais. O seu nome artístico era "Hector de Silva".O político salientou que não sente vergonha. "É um período da minha vida que toda a gente na cidade conhece e nunca tive problemas. O meu passado está na Internet, isso é algo que não posso mudar", destacou.