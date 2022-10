Ex-autarca francês acusado de homicídio involuntário na morte lusodescendente que morreu afogado em França

Steve Maia Caniço desapareceu na madrugada de 22 de junho de 2019 após uma intervenção policial numa festa num cais, em Nantes

, no âmbito da Festa da Música, uma data celebrada a nível nacional com diferentes eventos em toda a França. Cinco semanas depois, o corpo do jovem de 24 anos foi encontrado no rio Loire. Steve Maia Caniço não sabia nadar e morreu afogado.

Além de Steve Maia Caniço, outras pessoas caíram ao rio Loire nessa noite e terão sofrido ferimentos durante a intervenção policial, tendo ocorrido em paralelo outro processo com 84 vítimas que pretendiam provar a utilização de força excessiva naquela ocasião.

Além de Steve Maia Caniço, outras pessoas caíram ao rio Loire nessa noite e terão sofrido ferimentos durante a intervenção policial, tendo ocorrido em paralelo outro processo com 84 vítimas que pretendiam provar a utilização de força excessiva naquela ocasião.

O antigo presidente de Loire-Atlantique, em França, Claude d'Harcourt, recebeu o estatuto de testemunha assistida, no seguimento da morte do lusodescendente português, Steve Maio Caniço, que morreu afogado em Nantes, na França, durante uma operação policial que ocorreu devido à 'Fête de la musique' - festa da música -, em 2019. O tribunal de recurso cancelou a acusação por homicidio involuntário de Claude D'Harcourt, anunciou esta sexta feira a procuradoria da capital de Breton.D'Harcourt, que permanecia no exercício das funções aquando do afogamento do jovem lusodescendente, é considerado uma testemunha assistida - alguém que está incluido num caso criminal - segundo a procuradoria de Rennes. Ser testemunha assistida é considerada a posição intermédia entre acusado e testemunha. O ex presidente, Claude d'Harcourt, e o sub-presidente, Johann Mougenot, foram acusados de homícidio involuntário, segundo informação presente no site Libération.