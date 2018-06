Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-autarca vai preso por ter sexo com menina de 13 anos

Homem de 56 anos envolveu-se sexualmente com menor. Relação durou três anos.

16:01

Um ex-autarca foi condenado a nove anos de prisão por fazer sexo com uma menina de treze anos. Simon Thornton, de 46 anos anos, começou por aliciar a criança com doces e com um telemóvel que lhe ofereceu como prenda de aniversário.



Na altura presidente da Cãmara de Godalming, na Inglaterra, o homem acusou a jovem de ter feito queixa contra si por 'capricho', uma vez que as relações sexuais entre os dois sempre foram consentidas por ambas as partes. Os delitos ocorreram durante três anos consecutivos.



De acordo com o processo apresentado em tribunal, Thornton e a menina estabeleceram uma rotina diária na qual trocavam mensagens de texto com um código onde combinavam fazer sexo no local de trabalho do homem, na carrinha ou até em locais públicos. O homem tinha ainda em sua posse imagens intímas da jovem.



A alegada vítima disse acreditar que existia um sentimento forte entre os dois mas que a partir do momento em que decidiu contar tudo a um colega de escola se apercebeu de que o estavam a fazer era errada.



"Ele era um homem gentil e generoso e eu senti-me segura com ele. Pensei que o amava mas quando cai em mim apercebi-me de que não me dava ao respeito e quando contei à minha mãe entrei em depressão", revelou a jovem em tribunal.



Desde então que o casal não voltou a manter contacto. O juiz considerou que o homem roubou a infância da jovem, pelo que o condenou a nove anos de prisão.