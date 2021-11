Ex-bispo espanhol que renunciou à Igreja já se casou

O ex-bispo espanhol Xavier Novell, que renunciou à Igreja em agosto após apaixonar-se por uma escritora de contos eróticos, casou-se segunda-feira no registo civil de Súria, em Barcelona. A imprensa espanhola já especula que a mulher, Sílvia Caballol, poderá estar grávida.









Discretos, sem roupas festivas, mas sorridentes, Xavier Novell, de 52 anos, e Sílvia Caballol, de 38, contraíram matrimónio da parte da tarde e num dia em que o registo civil de Súria fecha habitualmente: segunda-feira. Tiveram como padrinhos a mãe da noiva e o companheiro. Pouco mais se sabe sobre o enlace, que foi acompanhado pelo canal de televisão TV3.

Novell foi nomeado por Bento XVI em 2010, tornando-se, na altura, o bispo mais jovem de Espanha, aos 41 anos. Renunciou há três meses, o que foi aceite pelo Papa Francisco. Caballol, 14 anos mais nova, divorciada e mãe de dois filhos, é psicóloga e destacou-se por escrever romances de conteúdo erótico com conotações satânicas. O casal vive num pequeno apartamento em Manresa, Barcelona, onde já residia Caballol.

Grávida de gémeos







Leia também Bispo espanhol que renunciou para casar com mulher divorciada ajuda suínos a procriar A imprensa regional tem especulado sobre a possibilidade de Sílvia Caballol estar grávida de gémeos. Os jornalistas do canal catalão TV3 que cobriram o casamento na segunda-feira voltaram a referir-se a uma possível gravidez.

Masturba porcos



Xavier Novell trabalha agora numa empresa em Cardona, Barcelona, que se dedica à extração de esperma de porcos de elite. O trabalho do antigo bispo de Solsona é masturbar os animais. No dia do casamento foi trabalhar durante a manhã.