Ex-chefe da Polícia diz que ministro brasileiro atuou explicitamente a favor de madeireiros

O ex-chefe da Polícia Federal (PF) no Amazonas, Alexandre Saraiva, afirmou esta quarta-feira, em entrevista ao jornal O Globo, que o ministro do Meio Ambiente brasileiro, Ricardo Salles, atuou de forma explícita em favor de madeireiros.

Saraiva, que foi afastado do cargo na semana passada após ter acusado o ministro de ilegalidades, diz agora que, em 18 anos de Polícia Federal, nunca havia presenciado algo assim.

"Ele [ministro Salles] estaria atuando e favorecendo os madeireiros e isso foi feito de uma forma muito explícita. Tem um vídeo dele apontando para a placa de uma empresa investigada que, segundo ele, 'estava tudo certinho' e que, na verdade, em relação a esta empresa, já existia até laudo pericial apontando as ilegalidades cometidas", revelou Alexandre Saraiva.

Em causa está a maior apreensão de madeira da história na Amazónia, durante a operação Handroanthus, no início do ano. Segundo o agora ex-chefe da polícia, Salles foi à área onde a madeira está apreendida e chegou a fazer críticas à operação e, alegadamente, obstruiu e dificultou "a ação de fiscalização do Governo em questões ambientais" e utilizou a posição para agir em favor de interesses privados.

Nesse sentido, Saraiva pediu, na semana passada, ao Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil para investigar o ministro do Ambiente por interferência na fiscalização dos crimes ambientais na região amazónica, relacionados com o abate ilegal de árvores.

Saraiva acionou o STF porque, na qualidade de ministro, Salles tem foro privilegiado, um direito dado no Brasil a algumas autoridades que ocupam cargos públicos, permitindo que não sejam julgadas pela justiça comum (primeira instância), como acontece normalmente com os processos.

"Num primeiro momento, ele [Salles] colocou em dúvida o trabalho da PF. Num segundo momento, foi uma conduta que patrocinava justamente a ação dos criminosos. Nos pareceu que a conduta toda favorecia os criminosos. Quando recebemos os documentos dos madeireiros e analisamos, verificamos ainda mais fraudes. Foi quando nós começamos a redigir o documento para o STF", explicou Saraiva ao Globo.

"Isso não era uma opção para mim. É um poder-dever. Era uma obrigação. Se fosse uma pessoa sem foro privilegiado, instauraríamos o inquérito. Como tinha foro privilegiado, comunicamos ao Supremo. (...) Nenhum outro ministro fez o que foi feito agora. (...)Eu espero que o trabalho de combate aos crimes ambientais tenha continuidade. (...) O combate à desflorestação é muito mais uma questão de foco e estratégia, do que de recursos", disse.

Alexandre Saraiva denunciou ainda que, nos último dois anos, as fiscalizações e punições por delitos ambientais, aplicadas por órgãos governamentais, deixaram de acontecer, período que coincide com a chegada de Jair Bolsonaro à Presidência do Brasil, em janeiro de 2019.

As declarações de Saraiva acabam por ser corroboradas por centenas de funcionários do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), órgão governamental responsável pelas políticas de proteção ambiental do país, que esta semana denunciaram a paralisação das fiscalizações, numa decisão do próprio executivo.

Jair Bolsonaro e Ricardo Salles têm estado sob pressão nas últimas semanas devido à Cimeira do Clima, organizada pelo mandatário norte-americano, Joe Biden, e que tem início nesta quinta-feira.

Várias organizações ambientais, artistas e políticos têm apelado a Biden que não transfira qualquer verba para Bolsonaro até que o chefe de Estado brasileiro apresente efetivas reduções na desflorestação da Amazónia.