Ex-chefe de comunicação de Boris Johnson pede desculpas por festa durante confinamento no Reino Unido

O ex-diretor de comunicação do primeiro-ministro britânico pediu esta sexta-feira desculpas por ter feito uma festa de despedida em 16 de abril de 2020 em Downing Street, contrariando as restrições em vigor na altura devido à pandemia.

Em comunicado divulgado pela News UK, editora do jornal "The Sun", do qual é agora editor-adjunto, James Slack assume "total responsabilidade" por um acontecimento que "não deveria ter acontecido".

"Quero desculpar-me sem reservas pela indignação e dor causada. Esse evento não deveria ter acontecido naquela época. Sinto muito e assumo total responsabilidade", disse.