Ex-chefe de gabinete de Trump declara-se inocente em caso eleitoral da Geórgia

O ex-chefe de gabinete de Donald Trump, Mark Meadows, declarou-se esta terça-feira inocente das acusações de integrar um esquema para reverter os resultados eleitorais de 2020 na Geórgia e não comparecerá ao tribunal de Atlanta esta semana.

O juiz do Tribunal Superior do condado de Fulton, Scott McAfee, agendou audiências de acusação para quarta-feira para Meadows, para o ex-presidente Donald Trump e para as outras 17 pessoas acusadas no mês passado no mesmo caso.

Ao início da tarde desta terça-feira, já todos os réus haviam apresentado documentos declarando-se inocentes e renunciando aos seus direitos a uma audiência de acusação.