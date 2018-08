Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-ciclista detido na Alemanha por agredir prostituta

Jan Ullrich, de 44 anos, estava sob a influência de álcool e drogas.

Por Lusa | 12:14

O antigo ciclista alemão Jan Ullrich, campeão olímpico em Sydney2000 e vencedor do Tour de França em 1997, foi detido em Frankfurt depois de ter agredido uma prostituta, revelou esta sexta-feira a agência France-Presse, citando fontes policiais.



Ullrich, de 44 anos, foi detido durante a manhã num hotel dessa cidade germânica, onde terá passado a noite com a prostituta, e estava sob a influência de álcool e drogas, acrescentou a policia local, adiantado que o antigo ciclista vai continuar sob custódia.



O ex-atleta alemão volta a ter problemas com a justiça, uma semana depois de ter sido também detido em Palma de Maiorca, em Espanha, mas por alegada invasão de propriedade e ameaças.



Numa entrevista recente dada a uma publicação alemã, Ullrich admitiu que estava viciado em álcool e drogas, sobretudo devido ao divórcio que está a viver e à impossibilidade de estar com os seus filhos.



Jan Ullrich tornou-se em 1997 no único ciclista germânico a vencer o Tour de França e, em 2000, arrecadou uma medalha ouro e uma de prata nos Jogos Olímpicos de Sydney.



O alemão acabou a carreira em 2007, depois de ter estado envolvido vários casos de doping.