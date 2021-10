Ex-comissários de bordo despem uniforme em protesto

Dezenas de ex-comissários de bordo da extinta companhia aérea italiana Alitalia despiram as fardas no meio da rua, esta quarta-feira, num protesto silencioso no centro de Roma, em Itália. Apenas em roupa interior, os protestantes realizaram uma coreografia combinada.



Os manifestantes, que ao início se encontravam descalços, em roupa interior e em silêncio, passados alguns minutos, pegaram nas roupas que tinham deixado no chão, e gritaram em conjunto: "Nós somos a Alitalia!", noticiou o ABC News.







As autoridades sindicais disseram que os comissários que estão a ser recrutados pela ITA estão a ser contratados com salários, significativamente, mais baixos.