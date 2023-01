Ex-concorrente de 'A Fazenda' preso por suspeitas de espancar filho de cinco anos

José Lucas Dias Barreto, ex-participante do reality show brasileiro 'A Fazenda', foi preso por suspeitas de ter espancado o filho de cinco anos de idade. O caso aconteceu no bairro Nova Cidade, em São Gonçalo, no Brasil.

Segundo a Globo, a criança chegou ao hospital de São Gonçalo com uma fratura no ombro, lesões e escoriações na boca, no nariz, bem como hematomas no corpo e marcas de cigarro nas pernas.

O comportamento da criança causou desconfiança nos médicos do hospital, que a encaminharam para assistentes sociais por suspeitas de agressão e maus-tratos. Ao que os enfermeiros da unidade de saúde relataram, José Lucas ainda ameaçou o filho ao perceber que este poderia denunciá-lo.

Na esquadra da polícia, o homem de 34 anos negou as agressões e afirmou que a criança tinha fraturado o ombro durante uma brincadeira.

A Globo indica ainda que o Ministério Público pediu a prisão de José Lucas com base nas lesões e no comportamento da criança.