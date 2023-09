Charlie Newling, ex-concorrente de um reality show australiano, foi encontrado morto, este sábado, depois do carro onde seguia ter caído de um penhasco, em Dover Heights, Sydney, na Austrália, este sábado.Segundo o Mirror, o alerta foi dado às autoridades por habitantes locais que avistaram o carro a arder, no fundo de um penhasco, a 70 metros de profundidade.Charlie Newling, de 36 anos, tinha sido pai do segundo filho há dois meses.