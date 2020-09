Ex-deputado da oposição moçambicana condenado a cinco anos de prisão suspensa

O ex-deputado da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) Sandura Ambrósio e outros quatro arguidos acusados de apoio à dissidência armada do principal partido da oposição foram esta terça-feira condenados a cinco anos de prisão, com pena suspensa.

Para escaparem à prisão, cada um dos cinco arguidos terá de pagar 175 mil meticais (2.452 euros), nos próximos 15 dias, correspondentes à conversão da pena em multa, de acordo com o acórdão proferido hoje pelo Tribunal Judicial do Distrito do Dondo, centro de Moçambique.

O juiz da causa, Carlitos Teófilo, afirmou que ficou provado que Sandura Ambrósio, António Bauase, Gabriel José Domingos, Eugénio Joaquim Domingos e Aníva Bernardo cometeram o crime de conspiração, por terem financiado as atividades da autointitulada Junta Militar da Renamo, uma dissidência armada do partido opositor.

A junta é acusada pelas autoridades moçambicanas de estar a protagonizar ataques armados que já provocaram a morte de mais de 20 pessoas desde agosto do ano passado no centro de Moçambique.

Reagindo ao acórdão, a defesa dos cinco arguidos disse que vai recorrer da decisão.

Em 22 de julho, falando para jornalistas na cidade da Beira, em contacto telefónico a partir de um ponto incerto do centro de Moçambique, o líder dos dissidentes da Renamo negou que Sandura Ambrósio seja o financiador do seu grupo, associando a sua detenção a motivações políticas.

Sandura Ambrósio foi deputado da Renamo no mandato que terminou em janeiro, mas já havia anunciado a saída do partido em 2019 para se filiar ao Movimento Democrático de Moçambique (MDM), terceira maior formação política com representação parlamentar.

O ex-deputado concorreu a mais um mandato nas eleições legislativas de 15 de outubro do ano passado pelo MDM no círculo eleitoral de Sofala, mas não conseguiu a reeleição.

A autoproclamada Junta Militar contesta a liderança da Renamo e o acordo de paz assinado em agosto do último ano, sendo acusada de protagonizar ataques visando forças de segurança e civis em aldeias e nalguns troços de estrada da região centro do país.