Ex-diretor da Fórmula 1 declara-se inocente após acusação de fraude fiscal milionária

Bernie Ecclestone, ex-diretor da Fórmula 1 com 91 anos de idade, enfrenta uma acusação de fraude fiscal por, alegadamente, ter ocultado do governo britânico a existência de bens em seu nome, no valor de 470 milhões de euros, no estrangeiro.Segundo a Sky News, a acusação é referente ao período de 13 de julho de 2013 e 5 de outubro de 2016.De acordo com a acusação, Bernie alegou ter criado um fundo no nome das filhas e que não era beneficiário de qualquer outro fundo monetário.No mês passado, o Crown Prosecution Service disse ter revisto um ficheiro de provas da autoridade fiscal britânica e autorizado uma acusação contra Bernie Ecclestone.A próxima audiência, no Tribunal da Coroa de Southwark, acontece a 19 de setembro.