Um antigo presidente do conglomerado financeiro chinês Huarong foi hoje condenado à pena de morte por "corrupção e bigamia", informou esta terça-feira um tribunal chinês.

Lai Xiaomin foi considerado culpado de obter o equivalente a 215 milhões de euros, em subornos.

As quantias eram "extremamente grandes e as circunstâncias particularmente graves, e com intenções extremamente maliciosas", apontou um tribunal de Tianjin, no norte do país.