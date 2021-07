Ex-diretor do Ministério da Saúde do Brasil acusado de corrupção é detido após mentir durante depoimento no senado

O ex-director do Departamento de Logística do Ministério da Saúde do Brasil, Roberto Ferreira Dias, recebeu a ordem de prisão no final da tarde desta quarta-feira enquanto depunha como testemunha numa audiência da Comissão de Inquérito do Senado que investiga erros, omissões e irregularidades praticadas pelo governo no combate à pandemia de Coronavírus. A ordem de prisão foi decretada pelo presidente da comissão, senador Omar Aziz, que, nessa condição, tem poder de polícia.

No meio de um enorme tumulto, pois a prisão da testemunha provocou acesa discussão entre os senadores presentes, Omar afirmou que Dias mentiu descaradamente durante as oito horas em que depôs, para se eximir de responsabilidades e, provavelmente, para proteger terceiros. Omar Aziz reconheceu que outros depoentes chamados à Comissão de Inquérito, como o ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, e o ex-secretário de Estado da Saúde, coronel Hélcio Franco, também mentiram e que não lhes aconteceu nada, mas que algum dia teria de se tomar uma posição como a de hoje, ou então o Senado e a comissão de inquérito ficariam desmoralizadas.

Roberto Ferreira Dias foi acusado na semana passada num outro depoimento ao Senado por um suposto representante da empresa norte-americana Davati Medical Supply, Luiz Paulo Dominguetti Pereira, de lhe ter pedido suborno de um dólar por vacina para que o governo brasileiro comprasse à empresa dele 400 milhões de doses de uma vacina contra a Covid-19, o que representava "luvas" milionárias de 400 milhões de dólares. Horas depois do depoimento de Dominguetti, o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, demitiu sumariamente Dias do governo, evidenciando que o executivo brasileiro tinha considerado a denúncia grave de mais.

Não obstante o coro de senadores que lhe pediram para reconsiderar e anular a decretação da prisão a Roberto Ferreira Dias, Aziz manteve-se irredutível, encerrou a sessão e saiu da sala. O ex-director do Ministério da Saúde, não obstante os protestos da advogada que o acompanhava, não teve outro remédio a não ser esvaziar os bolsos do fato e sair da sala escoltado por agentes da Polícia Legislativa.