Ex-diretor do Ministério da Saúde do Brasil detido em pleno Senado

O ex-diretor de Logística do ministério brasileiro da Saúde, Roberto Ferreira Dias, homem-chave do governo Bolsonaro na compra de vacinas contra o coronavírus, recebeu voz de prisão ao depor na comissão de inquérito do Senado sobre irregularidades no combate à Covid-19.









Dias, exonerado na semana passada ao ser acusado por outra testemunha, Luís Paulo Dominguetti Pereira, de pedir luvas de 400 milhões de dólares para autorizar a compra pelo ministério de 400 milhões de doses da vacina anti-Covid da AstraZeneca, foi detido por ordem do presidente da comissão, senador Omar Aziz, que o acusou de estar a mentir.

Cinco horas depois, já na madrugada desta quinta-feira, Dias foi libertado sob fiança, mas será investigado agora tanto por suspeita de corrupção quanto de perjúrio.