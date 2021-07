O ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde do Brasil Roberto Ferreira Dias pagou a fiança e foi libertado após ser preso na quarta-feira por mentir no depoimento prestado na Comissão Parlamentar de Investigação (CPI) sobre a pandemia.

Dias pagou uma fiança no valor de 1.100 reais (cerca de 176 euros) e foi libertado na madrugada de hoje.

O antigo funcionário do Governo brasileiro foi preso por ordem do presidente da CPI, senador Omar Aziz, sob a acusação de mentir em depoimento à comissão.