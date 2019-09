Ex-enfermeira mata neto com deficiência por não saber a quem o deixar quando morrer

Uma idosa, de 87 anos, matou o neto, um homem de 30 anos com deficiência, por não saber quem poderia cuidaria dele quando ela morresse.

De acordo com o jornal Washington Post, as autoridades de Bradenton descobriram o homem já morto no passado dia 22 de setembro. Joel Parks foi encontrado já cadáver pela irmã, que deu o alerta às autoridades.

A mesma publicação avança que o homem estava incapacitado e precisava de cuidados e acompanhamento contínuos. Quem tomava conta dele era a avó, ex-enfermeira de profissão.

Quando as autoridades chegaram ao apartamento onde a vítima morava com a avó, Lillian Parks, a mesma confessou que tinha provocado uma overdose de medicamentos no neto. Para se justificar, a mulher disse à polícia que tinha medo que o neto ficasse sozinho quando ela morresse.

Para as autoridades este é um caso "muito trágico". "Não é possível saber o que alguém pensa verdadeiramente. Neste caso, não sabemos se ela estava a pensar no bem-estar do neto ou nela mesma", explicou Brian Thiers, porta-voz da polícia, à imprensa.

Lilian Sparks ficou sob custódia policial e está acusada de homicídio. As autoridades aguardam agora um parecer médico sobre o seu estado de saúde a nível físico e psicológico.