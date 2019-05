Ex esfaqueia homem ao vê-lo beijar a antiga companheira no Facebook

Ashley Luff esfaqueou 17 vezes o novo namorado da ex-companheira após ter visto o casal aos beijos num direto na rede social Facebook.



O homem ciumento, funcionário de um restaurante, planeou ao pormenor um ataque a Nathan Birch.







Chantelle, 24 anos, testemunhou todo o ataque aterrador pelo telefone. Estava numa chamada com Nathan naquele momento.

"Eu ouvi tudo, a voz de Ashley e depois um barulho quando Nathan bateu no chão", disse Chantelle no julgamento do ex-namorado de 32 anos. O homem foi condenado a 16 anos esta sexta-feira por tentativa de homicídio.

"Eu não sabia se estava vivo ou morto", confessa Chantelle.

Nathan, de 24 anos, sobreviveu e agora planeia o seu casamento com Chantelle.



"O ataque não mudou a maneira como eu me sentia sobre Chantelle. Não é culpa dela que o ex seja um maníaco", afirmou Nathan.



Os dois conheceram-se no verão passado, quando o relacionamento de cinco anos de Chantelle e Luff chegou ao fim.