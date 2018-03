Ex-espião russo pode ter sido envenenado à porta de casa

Detetives a cargo da investigação encontraram "grande concentração" de composto químico em residência em Salisbury.

Os detetives britânicos a cargo da investigação da tentativa de homicídio do ex-agente russo, Sergei Skripal, e da filha, acreditam que os dois possam ter sido envenenados à porta de casa, na cidade de Salisbury, no Reino Unido.



À porta da residência, os especialistas encontraram uma "grande concentração" do composto químico, avança o The Guardian.



"Estamos a concentrar muitos dos nossos esforços na casa e nos seus arredores. Aqueles que vivem no bairro dos Skripals podem contar com a presença de agentes da polícia que vão continuar as investigações", disse o comissário-adjunto, Dean Haydon, citado pelo jornal britânico.



"As circunstâncias únicas desta investigação significam que os agentes vão muito provavelmente manter-se na área durante várias semanas e meses", prosseguiu Haydon, garantindo que há 250 agentes a trabalhar no caso.



O responsável disse ainda que o risco para quem vive nas redondezas é baixo.