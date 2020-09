Ex-estudante de justiça criminal filma-se a abusar sexualmente de bebé

Tiffany McClellan, uma ex-estudante de justiça criminal de 29 anos, foi condenada a 20 anos de cadeia e outros 20 em liberdade condicional após ter confessado ter-se filmado enquanto abusava sexualmente de bebé.



O crime ocorreu no estado norte-americano do Mississipi e não foi divulgada qual seria a relação da mulher com o bebé de forma a proteger a vítima.







A ex-estudante vai permanecer na cadeia até pelo menos 2040 e, após a sua libertação, será registada como criminosa sexual.