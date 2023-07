Ex-eurodeputada independentista catalã detida novamente em Barcelona

He tornat a ser detinguda il·legalment a Barcelona. — Clara Ponsatí (@ClaraPonsati) July 24, 2023

A antiga eurodeputada Clara Ponsatí foi detida esta segunda-feira em Barcelona, informou a própria através do twitter."Fui novamente detida ilegalmente em Barcelona", escreveu.A independentista catalã foi para Espanha, mesmo pendendo sobre ela um mandado de detenção. A ex-eurodeputada foi detida pela primeira vez em março deste ano, depois de cinco anos foragida da justiça espanhola.A justiça libertou-a sob a condição de comparecer no Tribunal Supremo espanhol a 24 de abril. Depois de não ter comparecido no tribunal nesse dia, e de não ter justificado a ausência, o tribunal emitiu um mandado de detenção, que não contempla pena de prisão.Ponsatí esteve envolvida na tentativa de independência da Catalunha em 2017 e foi acusada, juntamente com outros colegas de partido, de desobediência à justiça de Espanha.Ponsatí fazia parte do Juntos Pela Catalunha, de Carles Puigdemnot, que está na Bélgica para fugir à justiça. Além do líder do partido, vários políticos estão exilados fora de Espanha desde a realização do referendo.