Ex-futebolista viola proibição de ajuntamentos e organiza festa em mansão no Rio de Janeiro

O ex-futebolista e atualmente senador brasileiro Romário, de 54 anos, que desde o início da pandemia em várias oportunidades apelou a que se respeitem as orientações dos especialistas sobre isolamento e distanciamento social visando conter a propagação do Coronavírus, desrespeitou ele mesmo esses conselhos e fez uma festa de arromba este domingo, 26 de Julho, na sua mansão na Barra da Tijuca, elegante bairro na zona oeste do Rio de Janeiro.



A festa, que viola a proibição vigente no Rio de promover aglomerações, foi flagrada e repercutida pela colunista Fábia Oliveira, do jornal carioca O Dia, que mostrou imagens da folia no site do jornal.

De acordo com o diário, na festança participaram familiares do antigo futebolista, um dos melhores de sempre no ataque em todas as equipas por onde passou, e cerca de 80 convidados. Ainda segundo o jornal, a maior parte dos convivas usava máscara mas, como é óbvio, a protecção era tirada frequentemente para cada um poder beber e comer.

Como a festa teve como tema os Santos Populares, como se diz em Portugal, ou Festas Juninas, como se denomina no Brasil, não faltaram barraquinhas com comidas típicas, doces e salgadas, muita bebida e, claro, música o tempo inteiro. O ex-craque da selecção brasileira contratou até um grupo de Forró, que animou os presentes dividindo-se entre essa tradicional música do nordeste brasileiro e os ritmos populares ligados aos festejos dos Santos Populares.

Meses atrás, antes da pandemia de Coronavírus que tomou conta do Brasil em final de Fevereiro, Romário já tinha sido notícia devido a uma outra festa que vazou para a imprensa e na qual, ao tentar dar uns passos de funk, acabou por cair na piscina. Na ocasião, conhecido pela sua irreverência na época de atleta e hoje, como senador, um pouco mais recatado mas nem por isso longe da diversão, Romário defendeu-se das críticas sobre a sua participação na festa disparando, "há políticos que roubam, há políticos que mentem, eu danço."

No estado do Rio de Janeiro, o segundo mais atingido pela pandemia no Brasil, até esta segunda-feira, 27 de Julho, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou que 156.325 pessoas já tinham sido infectadas pelo Coronavírus, 12.835 das quais morreram. Em todo o Brasil, a pandemia já infectou 2.420.143 pessoas, das quais infelizmente até esta segunda morreram 87.058.