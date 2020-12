Extraterrestres estão escondidos na Terra "até a Humanidade estar pronta", garante ex-general

Haim Eshed foi o principal chefe do serviço espacial do Ministério da Defesa de Israel entre 1991 e 2010. Mas uma década depois, Eshed está novamente sob escurtínio.Tudo por causa de uma entrevista sua ao jornal israelita Yedioth Aharonoth, onde o ex-general, com 87 anos, afirma que "os alienígenas pediram para não revelar que estão aqui [na Terra], uma vez que a Humanidade ainda não está pronta".A entrevista, publicada em hebraico, ganhou força depois de sido traduzida para inglês pelo Jerusalem Post.Eshed sublinhou que os alienígenas eram igualmente curiosos sobre a Humanidade e procuravam compreender "a estrutura do universo". Para isso, foram assinados acordos de cooperação, nos quais se inclui uma "base subterrânea no subsolo de Marte" onde, de acordo com o ex-general, existirão astronautas americanos e aliens.O antigo responsável israelita acrescentou ainda que o presidente Donald Trump estaria "prestes a revelar" informações sobre a existência de extraterrestres, não o tendo feito apenas para evitar a "histeria em massa"."Há um acordo entre o governo dos EUA e os alienígenas. Eles assinaram um contrato", afirmou ainda o ex-responsável.