Ex-guarda nazi de 101 anos condenado a cinco anos de prisão por crimes de guerra

O tribunal alemão condenou esta terça-feira um antigo guarda nazi de um campo de concentração, com 101 anos de idade, a cumprir uma pena de cinco anos na prisão.Josef S., já reformado, foi acusado de estar envolvido em mais de três mil assassinatos, no campo de concentração de Sachsenhausen, entre 1942 e 1945.Setenta e sete anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, o centenário - identificado apenas como Josef S., por causa das leis de privacidade alemãs - torna-se o homem mais velho a ser julgado por crimes de guerra cometidos no Holocausto.Em 2021, o ex-guarda foi a julgamento por ser cúmplice de um grande número de mortes, perto de Berlim, na Alemanha.

O homem é acusado de ajudar na "execução por fuzilamento de prisioneiros de guerra soviéticos em 1942" e do "assassínio de prisioneiros usando o gás venenoso Zyklon B", avança o jornal The Guardian.