Ex-jogador de râguebi condenado por espancar rapaz que "intimidou" o seu filho

07:57

Vila Matautia, um ex-jogador da Liga de Râguebi em St. Helens, Inglaterra, agrediu brutalmente um rapaz de 15 anos, Cole Olverson, por considerar que este "intimidou" o seu filho e foi condenado a sete meses de prisão.



Segundo avança o jornal britânico Metro, o ex-atleta, de 48 anos, admitiu ter desferido socos na cara do rapaz, deixando-lhe rosto em mau estado e o corpo com vários danos.



Matautia espancou Cole quando ele tinha 11 anos por ter intimidado o filho que estava no oitavo ano.



De acordo com o juiz, Steven Everett, não existem claras evidência de que se trata de um caso de bullying.