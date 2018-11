Ex-marido de Spice Girl filma cenas de sexo a três sem consentimento

Stephen Belafonte gravou 64 cenas de sexo enquanto Mel B estava sob efeito de drogas.

12:07

O ex-marido de Mel B, Stephen Belafonte, gravou alegadamente 64 cenas de sexo sem o consentimento da cantora, enquanto a artista estava drogada.

Mel B avançou que Belafonte terá gravado o casal a ter relações sexuais a três, ameaçando a artista com a publicação dos mesmos, segundo avança o jornal Mirror.

A Spice Girl, de 43 anos, fez estas declarações através da sua autobiografia, confirmando que o ménage era frequente na relação do casal.

"O sexo a três foi ideia minha, mas claro que o meu marido estava preparado para isso. Tinham que ser mulheres, o que me agradou bastante porque amo mulheres e sempre achei o corpo muito mais bonito do que o dos homens", avançou Mel B.

A artista conta também que sempre gostou de novas experiências e que não tem pudores no que toca a relações sexuais. No momento do divórcio, que remete a novembro de 2017, a cantora terá indicado que tinha sofrido de violência doméstica – acusação sobre a qual desistiu posteriormente por ser alegadamente ameaçada com as imagens de sexo.

A artista recorda também o consumo de cocaína e a tentativa de suicídio, antes do final do X Factor, em 2014, através do livro.

"Por trás do brilho da fama, senti-me emocionalmente maltratada, afastada da minha família. Senti-me odiada pelo homem que prometeu amar-me e proteger-me, o meu marido Stephen", afirmou.