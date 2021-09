Ex-militar americano mata quatro pessoas na Flórida. Bebé entre as vítimas

Tampa General Hospital

Um ex-militar americano matou quatro pessoas no Estado da Flórida, nos Estados Unidos.O atirador de elite, que combateu no Afeganistão e no Iraque, atacou uma família este domingo na casa em que viviam na cidade de Lakelandem. Assassinou um homem, duas mulheres e um bebé, avança a CNN.Também uma menina de 11 anos ficou ferida durante o confronto entre o atirador e a polícia, tendo sido transportada para oAs autoridades estão ainda a investigar a relação do detido com as vítimas e o motivo para ter disparado contra aquela família.