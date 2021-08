Um ex-militar da Marinha Real Britânica que fundou uma associação de resgate de animais em Cabul, no Afeganistão, chegou este sábado à noite a Londres, Reino Unido, com os seus 200 cães e gatos.Pen Farthing viajou num avião particular com os animais, numa luta contra o tempo devido à data limite para voos de evacuação do país, a 31 de agosto.