Ex-militar da Marinha britânica tenta resgatar duas centenas de animais no Afeganistão

Um ex-militar da Marinha Real Britânica está a tentar salvar cerca de 200 animais, entre cães e gatos, de um abrigo que criou no Afeganistão.

Paul "Pen" Farthing tem recebido imenso apoio de figuras públicas nas redes sociais, como o ator e comediante Ricky Gervais, numa onda de críticas à forma como Ben Wallace, Ministro da Defesa do Reino Unido, está a conduzir o processo.





Urgent: @PenFarthing is brave and kind. Such honour should be rewarded. He's still trying to save others in the face of grave danger. He shouldn't be left behind. And they rescued a fucking car? Shame. #OperationArk