Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-militar dos EUA mata mulheres que o tentaram ajudar

Homicida tinha sido tratado a stress pós-traumático no lar e foi dispensado no início da semana.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

Um veterano condecorado matou três mulheres na sexta-feira num lar para antigos militares na Califórnia, matando-se de seguida. O homicida, Albert Wong, de 38 anos, era acompanhado no centro médico do lar devido a stress pós-traumático, mas por razões ainda não esclarecidas tinha sido mandado embora no início da semana.



Wong terá invadido ao fim da manhã o Veterans Home of California, em Yontville, o maior centro do género nos EUA. Segundo a polícia estava armado com arma de guerra e envergava colete anti-balas. O atirador fez um número indeterminado de reféns, mas ao longo do dia libertou pelo menos quatro.



Nunca aceitou comunicar com os negociadores e forçou as autoridades a um cerco de mais de seis horas durante o qual terá disparado mais de 30 tiros sobre os agentes, mas sem fazer vítimas. Só ao fim da tarde é que a polícia entrou na sala onde estava entrincheirado com os reféns, mas deparou com quatro cadáveres.



Junto a Wong foram encontrados os corpos de três funcionárias do centro: Christine Loeber, de 48 anos, diretora executiva; Jen Golick, de 42 anos, médica; e Jennifer Gonzales, psicóloga de 29 anos.



Wong deixou o serviço militar em 2013 após três anos. Recebeu quatro medalhas de mérito, incluindo uma por serviços prestados no Afeganistão.

O lar e centro médico alberga 1200 veteranos que combateram no Afeganistão, Iraque, Coreia, Vietname e Segunda Guerra Mundial.