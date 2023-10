Ex-militar português desaparecido há quase dois meses no Leste da Europa

Um ex-militar português, F.P., de 25 anos, está desaparecido há quase dois meses no Leste da Europa, depois de ter entrado ilegalmente na Ucrânia, o que levou à sua detenção, e libertado dias depois na fronteira com a Polónia, após intervenção dos serviços consulares portugueses.



Natural de Vila Verde, Braga, chegou a frequentar a Academia Militar, mas optou depois por entrar numa das Forças Especiais do Exército português e, segundo familiares, chegou a cumprir missões na República Centro-Africana, até que rescindiu contrato.









