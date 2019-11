Ex-militar português morre atropelado nos EUA. Condutor está em fuga

Um ex-militar português de 85 anos morreu atropelado à porta de casa na passada quarta-feira à noite, em Taunton, nos EUA, quando estava a atravessar uma passadeira. Após o acidente, o condutor fugiu.



Segundo o canal de televisão CBS, José Ferreira estava emigrado no EUA. Foi atropelado na avenida Middleboro quando estava a regressar a casa.





Chocados com a morte do homem, vários vizinhos fizeram um cartaz e colocaram-no perto do local onde aconteceu o acidente. "Chegamos a um ponto em que é normal atropelar, matar e seguir viagem. Que Deus tenha piedade de nós", pode ler-se.Ao canal CBS, uma amiga de José Ferreira lamentou o atropelamento mortal seguido de fuga. "Já não há humanidade. Atropelar um ser humano e deixá-lo morrer", disse a mulher que não se quis identificar. "Ele era apenas um bom idoso que estava a regressar a casa", continuou.

José Ferreira deixa seis filhos, 12 netos e quatro bisnetos. O funeral do homem realiza-se na próxima quinta-feira.



As autoridades estão a efeturar diligências com o objetivo de encontrar o condutor. As imagens de vidiovigilância do local já permitiram concluir que o veículo envolvido no acidente se trata de uma carrinha GMC Sierra, azul escura ou preta, modelo de 1999 a 2007.