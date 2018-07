Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-militar ucraniano imola-se junto à sede do Ministério da Defesa em Kiev

Serhii Ulianov protestava contra a sua demissão das Forças Armadas.

O ex-militar ucraniano Serhii Ulianov pegou fogo a si próprio enquanto protestava contra a sua demissão das Forças Armadas em frente à sede do Ministério da Defesa em Kiev, na Ucrânia.



Na imagem pode ver-se um oficial de serviço a tenta apagar as chamas.



Segundo avança a estação televisiva ZIK, o homem regou-se com gasolina antes de se incendiar.



Perto do ex-militar havia pessoas com extintores de incêndio que apagaram o fogo rapidamente. Poucos minutos depois chegou uma ambulância ao local.



Os médicos locais sublinharam que não houve queimaduras graves no corpo do homem, tendo sido apenas hospitalizado devido a um grave distúrbio psicológico.



As imagens podem impressionar os leitores mais sensíveis.