Ex-ministro das Finanças do Luxemburgo vai liderar fundo de resgate da zona euro

O antigo ministro luxemburguês das Finanças Pierre Gramegna foi esta sexta-feiranomeado diretor executivo do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE), depois de o Luxemburgo ter retirado esta candidatura, quando Portugal também o fez com a de João Leão.

Num comunicado divulgado esta sexta-feira, o fundo de resgate do euro indica que "o Conselho de Governadores do Mecanismo Europeu de Estabilidade, que junta os 19 ministros das Finanças da moeda única, nomeou o ex-ministro das finanças luxemburguês Pierre Gramegna para o cargo de diretor executivo", que ocupa a partir de 01 de dezembro.

O anúncio surge depois de, em setembro, o Governo português ter anunciado que retirou a candidatura do ex-ministro das Finanças João Leão ao cargo de diretor executivo do MEE, num acordo com o Luxemburgo, que também abdicou do seu candidato, Pierre Gramegna.