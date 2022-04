Ex-ministro de Bolsonaro dispara arma e fere funcionária no Aeroporto de Brasília

O pastor evangélico Milton Ribeiro, até dias atrás ministro da Educação brasileiro, baleou no final da tarde desta segunda-feira uma funcionária da companhia aérea GOL no Aeroporto Internacional de Brasília. A funcionária, que estava no balcão ao lado daquele em que o ex-ministro despachava a bagagem, sofreu ferimentos ligeiros e teve alta depois de ser medicada no posto médico do próprio aeroporto.

De acordo com Milton Ribeiro, que no início deste mês foi forçado a deixar o cargo de ministro da Educação após denúncias de graves irregularidades, o disparo foi acidental. Em depoimento à Polícia Federal, Ribeiro afirmou que ao tentar tirar o carregador da pistola e colocá-la na bagagem que ia despachar, a arma disparou e o projéctil atingiu a funcionária do guichet ao lado.

O incidente provocou pânico entre as muitas pessoas que estavam no aeroporto da capital federal do Brasil, e houve correria, pois ninguém sabia ao certo o que estava a acontecer. A funcionária do guichet onde o ex-ministro estava, da companhia aérea Latan, pela qual pretendia viajar, não se feriu, mas ficou completamente apavorada e em choque.

A perigosa situação chamou a atenção para o despreparo de pessoas comuns para usarem armas, como Bolsonaro incentiva, pois grande parte delas não tem a menor habilidade para as manusear. E também suscitou a pergunta de para quê o antigo ministro, que é pastor evangélico, anda com uma potente arma de fogo que, ainda por cima, não sabe usar.