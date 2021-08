Ex-ministro do Afeganistão fugiu do país e agora faz vida a entregar pizas na Alemanha

Enquanto milhares de afegãos arriscam a vida para tentar chegar ao aeroporto de Cabul e fugir de um Afeganistão tomado pelos talibãs, há quem se tenha antecipado na fuga e esteja já a refazer a vida noutro país. É o caso do ex-ministro afegão Syed Amad Sha Sadat.

Antigo ministro de Telecomunicações e Tecnologia do regime anterior no Afeganistão, demitiu-se do cargo em 2020 devido a divergências com o presidente Ashraf Ghani e saiu do país pouco depois, rumando à Alemanha.

Agora, em Leipzig, mudou de vida. Recomeçou do zero no Ocidente e agora refez a vida como estafeta. Entrega pizas de bicicleta.

Sayed tem dois mestrados na Universidade de Oxford, uma das mais prestigiadas do mundo, e trabalhou para mais de 20 empresas e 13 países diferentes.

À imprensa alemã, diz que nunca pensou ser possível "que o governo afegão caísse em tão pouco tempo" e dá graças a Deus por estar vivo e longe da crise vivida no seu país natal.