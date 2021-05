Ex-ministro do Brasil culpa governo regional e empresa por crise de oxigénio em Manaus

O ex-ministro da Saúde do Brasil Eduardo Pazuello culpou esta quinta-feira o estado do Amazonas e a empresa White Martins pela crise de abastecimento de oxigénio hospitalar para pacientes com covid-19 em janeiro passado, que causou dezenas de mortes.

Documentos citados pelos 'media' brasileiros indicam que mais de 30 pessoas morreram sufocados por falta de oxigénio em Manaus, capital regional do estado do Amazonas, em 14 e 15 de janeiro, quando a pandemia atingiu o pico de uma segunda vaga de infeções e mortes.

Infetados por covid-19 em Manaus que não conseguiram camas e atendimento nos hospitais também morreram em casa por falta de oxigénio.