Ex-ministro norueguês condenado por abuso sexual de três homens

O antigo ministro norueguês Svein Ludvigsen, de 72 anos, foi condenado a cinco anos de cadeia por abusos sexuais. De acordo com a sentença, ficou provado que o o político conservador, antigo ministro das Pescas, abusou do poder para manter relações sexuais com três homens.Os delitos tiveram lugar entre 2011 e 2017 em Troms, região do Círculo Polar Ártico de que Ludvigsen foi governador. Um dos migrantes tinha na altura 17 anos e outro sofre de um atraso mental.Atualmente com 25, 26 e 34 anos, as vítimas afirmaram em tribunal que conheceram Ludvigsen quando era governador de Troms (mandato que exerceu entre 2006 e 2014).Em troca dos favores sexuais terá oferecido casa e emprego aos jovens. Dizem ter cedido por acreditarem que ele, na sua qualidade de governador, tinha poder para os deportar ou para lhes garantir direito de residência na Noruega caso aceitassem fazer sexo. Os abusos tiveram lugar em hotéis e também na casa e no gabinete do político.Durante o julgamento Ludvigsen admitiu ter mantido relações sexuais com apenas um dos homens, mas garante que se tratou de uma relação consentida, pelo que anunciou que vai recorrer da sentença.Além da pena de prisão, o tribunal condenou o antigo governador a indemnizar as vítimas num valor total de cerca de 80 mil euros. A sentença foi saudada como muito importante por grupos de defesa dos refugiados.