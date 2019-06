Ex-ministro para o 'Brexit' Dominic Raab eliminado da eleição para liderança conservadora

O antigo ministro para o 'Brexit' Dominic Raab foi esta terça-feira eliminado na segunda volta da eleição interna no partido Conservador para suceder à primeira-ministra britânica, Theresa May, a qual foi novamente dominada por Boris Johnson.

Raab, um eurocético que defendia com maior convicção uma saída sem acordo da União Europeia, recolheu apenas 30 votos, quando o mínimo para se qualificar para a terceira volta eram 33 votos.

O candidato mais votado foi, novamente, Boris Johnson, com 126 votos (114 na primeira volta), o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jeremy Hunt, foi segundo, com 46 votos (43 votos na primeira volta) e o ministro do Ambiente, Michael Gove, terceiro, com 41 votos (37 na primeira volta).