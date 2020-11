Ex-ministro Sergio Moro contratado por empresa responsável por recuperação judicial da Odebrecht no Brasil

O ex-juiz da operação Lava Jato e antigo ministro da Justiça do Brasil, Sergio Moro, foi contratado para um cargo de direção da consultora norte-americana Alvarez & Marçal, responsável pela recuperação judicial do Grupo Odebrecht.

Num comunicado divulgado nesta segunda-feira, a empresa frisou que Moro será sócio-diretor da área de Disputas e Investigações.

"A contratação de Moro está alinhada com o compromisso estratégico da A&M em desenvolver soluções para as complexas questões de disputas e investigações, oferecendo aos clientes da consultoria e os seus próprios consultores a 'expertise' [experiência] de um ex-funcionário do Governo brasileiro", diz a consultoria.