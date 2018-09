Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-nadadora síria que salvou 18 refugiados detida na Grécia

História de Sarah Mardini comoveu o mundo em 2015.

16:06

A ex-nadadora síria Sarah Mardini, que comoveu o mundo ao ter puxado um barco - cujo motor tinha falhado - com 18 refugiados a bordo para chegar da Turquia até às ilhas Lesbos, foi detida na semana passada na Grécia.



A jovem de 23 anos, que esteve nas luzes da ribalta em 2015, aquando do salvamento heroico, juntamente com a irmã, Yursa, foi presa juntamente com outros membros de uma organização a favor dos refugiados acusados de ajudar imigrantes a entrarem de forma ilegal naquele país da Europa.



A história das duas irmãs tornou-se conhecida depois de a mais nova ter chegado inclusive a participar nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro pela equipa de refugiados. Mais tarde, as duas mudaram-se para a Alemanha onde passaram a viver e Sara iria começar este ano os seus estudos numa universidade em Berlim.



A jovem está presa há uma semana na prisão de alta segurança Korydallos, na Grécia, e está a ser acusada de contrabando, espionagem e participação numa organização criminosa, crimes alegadamente cometidos quando começou a trabalhar com uma organização governamental de apoio aos refugiados na ilha de Lesbos.