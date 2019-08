Ex-namorado de estrela russa admite homicídio de 'influencer'

O ex-namorado da influencer russa Ekaterina Karaglanova, de 24 anos, encontrada morta dentro de uma mala, confessou esta quarta-feira às autoridades ser o autor do crime.Maxim Gareyev, de 33 anos, suspeito do homicídio da estrela do Instagram, com quem já teve um relacionamento amoroso, admitiu ter esfaqueado a vítima pelo menos cinco vezes no peito e no pescoço.Maxim referiu que Ekaterina o humilhava e insultava, tendo sido esse o motivo que o levou a matar a influencer.As autoridades anunciaram que o suspeito foi visto por várias vezes a entrar no apartamento da vítima mas, durante o interrogatório, alegou que as visitas eram feitas apenas quando a jovem precisava de dinheiro.O corpo de Ekaterina foi encontrado pelos pais na passada sexta-feira, dentro de uma mala, no apartamento da vítima em Moscovo.