Ex-nazi julgado em tribunal juvenil na Alemanha

Acusado de participar em milhares de homicídios num campo nazi aos 21 anos.

Por Francisco J. Gonçalves | 08:58

O antigo militar das SS alemãs Johann Rehbogen, de 94 anos, compareceu esta terça-feira em tribunal, em cadeira de rodas, para ser julgado por cumplicidade no extermínio de judeus do regime nazi alemão durante a II Guerra Mundial.



Enquanto guarda do campo de concentração de Stutthof, junto do que hoje é a cidade polaca de Gdansk, Rehbogen é acusado de participar em massacres entre 1942 e 1944, quando foi guarda naquele campo.



Uma vez que o arguido tinha 21 anos na altura dos crimes, o seu julgamento decorre num tribunal de menores em Münster, no noroeste da Alemanha.



Se for condenado, Rehbogen arrisca 15 anos de cadeia, mas não deverá ser detido devido à idade avançada e saúde débil.



O Ministério Público acusa o antigo nazi de cumplicidade em milhares de homicídios no campo, onde, além das câmaras de gás, "todos os métodos para matar eram usados", referiu Andreas Brendel, da acusação.



"As pessoas eram mortas com um tiro na nuca. Eram abandonadas para morrer de fome ou de frio", acrescentou.